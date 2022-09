Terzic über Haller nach OP: Unglaublich, wie positiv er ist

Manchester (dpa)

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat mit Begeisterung und Hochachtung über die Lebensfreude seines Profis Sébastien Haller trotz dessen Krebserkrankung berichtet. «Es ist unglaublich, wie er drauf ist. Er ist so positiv. Und er arbeitet so hart», sagte Terzic vor dem zweiten Champions-League-Gruppenspiel bei Manchester City am Mittwoch (21 Uhr/DAZN).

Von dpa