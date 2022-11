Theaterpreis «Der Faust» wird in Düsseldorf verliehen

Düsseldorf (dpa)

Der Deutsche Theaterpreis «Der Faust 2022» wird am Samstag (19.00) in Düsseldorf vergeben. Die Verleihung findet im Düsseldorfer Schauspielhaus statt. Den Preis für sein Lebenswerk wird der Regisseur Achim Freyer (88) erhalten, das steht bereits fest. Der Preis wird noch in zwölf weiteren Kategorien vergeben.

Von dpa