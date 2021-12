Themenjahr zu jüdischem Leben ermöglicht viele Begegnungen

Dortmund (dpa/lnw)

Im noch laufenden bundesweiten Themenjahr «1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland» haben allein in NRW bislang mehr als 23.000 Menschen die verschiedenen Veranstaltungen besucht. Auf mehr als 200 Veranstaltungen der Landschaftsverbände sei es gelungen, Begegnungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen zu ermöglichen und so den Dialog in Städten und ländlichen Regionen sichtbar zu machen, hob der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL), Matthias Löb, am Montag in einer gemeinsamen Bilanz hervor.

Von dpa