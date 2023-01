Thuram-Einsatz für Gladbach auch in Augsburg ungewiss

Trainer Daniel Farke bezifferte am Sonntag nach dem 2:3 gegen Bayer Leverkusen die Chancen auf eine Rückkehr des französischen Vize-Weltmeisters am Mittwoch auf «fifty-fifty». «Da müssen wir jetzt die nächsten 48 Stunden abwarten», sagte Farke, der Thuram gegen Leverkusen schmerzlich vermisst hatte. Der 25 Jahre alte Angreifer, der bislang zehn Tore in dieser Saison erzielte, fehlte am Sonntag aufgrund anhaltender Kniebeschwerden.