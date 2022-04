Thuram im Gladbacher Sturm, Hofmann auf der Bank

Fürth (dpa)

Mit Rückkehrer Marcus Thuram peilt Borussia Mönchengladbach den Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth an. Nachdem der Offensivmann zuletzt wegen Adduktorenproblemen ausgesetzt hatte, steht er an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf des Fußball-Bundesligisten. Für Ramy Bensebaini kommt Joe Scally ins Team. Nationalspieler Jonas Hofmann steht nach mehrwöchiger Pause aufgrund eines Muskelfaserrisses ebenfalls im Kader, nimmt aber zunächst auf der Bank Platz.

Von dpa