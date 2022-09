Thyssenkrupp gibt grünes Licht für Hochofenpläne

Duisburg/Essen (dpa)

Vorstand und Aufsichtsrat des Industriekonzerns Thyssenkrupp haben am Donnerstag grünes Licht für den Bau eines wasserstoffbasierten Hochofens in Duisburg gegeben. Der Bau der sogenannten Direktreduktionsanlage werde Investitionen von mehr als zwei Milliarden Euro umfassen, teilte das Unternehmen in Duisburg mit. Am Donnerstag gab der Vorstand den Eigenmittelanteil des Unternehmens frei. Dessen Höhe teilte das Unternehmen nicht mit. Das Großprojekt stehe weiterhin unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die öffentliche Hand, hieß es.

Von dpa