Tiefdruckgebiet sorgt für mildere Temperaturen

Mit dem frostigen Winterwetter ist es in den meisten Teilen Nordrhein-Westfalen vorerst vorbei.

Ein Tiefdruckgebiet bringe von Norden her milde Meeresluft heran, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen. Für Montag erwarteten die Meteorologen in dem Bundesland Höchsttemperaturen von sechs bis neun Grad und für Dienstag und Mittwoch von fünf bis acht Grad. Im Bergland ist es etwas kälter. Es sei oft bewölkt und es regne zeitweise, hierbei gebe es Glättegefahr.