Tiefkühlproduzent Ardo ruft Blattspinat zurück

Ratingen (dpa)

Der Tiefkühlhersteller Ardo hat für das Produkt «Rewe Beste Wahl, Blattspinat portioniert» einen begrenzten Rückruf gestartet. Betroffen seien ausschließlich 500-Gramm-Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Juni 2024, der Produktionscharge 142174 und der EAN-Artikelnummer 4337256041294, teilte das Unternehmen in Ratingen am Dienstag mit. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen Rahmspinat befindet, welches das nicht deklarierte Allergen Milch enthält.» Personen, die gegen Kuhmilch allergisch seien, sollten den Spinat mit dem betroffenen MHD nicht verzehren.

Von dpa