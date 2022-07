Tiergarten Kleve freut sich über Seehund-Nachwuchs

Der Tiergarten Kleve freut sich über niedlichen Nachwuchs bei den Seehunden. Nach rund elf Monaten Tragzeit sei der oder die Kleine am Dienstag vergangener Woche von Seehundweibchen Elektra zur Welt gebracht worden, teilte der Tiergarten am Donnerstag mit. Das Geschlecht des Nachwuchses sei noch unklar.

«Um die Mutter-Kind-Bindung und die ersten kritischen Aufzuchtstage nicht zu gefährden, erfolgt der medizinische Gesundheitscheck erst zu einem späteren Zeitpunkt. Daher wissen wir auch noch nicht, ob der Nachwuchs männlich oder weiblich ist», sagte Tiergartenleiter Martin Polotzek.

Obwohl Seehunde von Geburt an gut schwimmen können, ist das Jungtier an Land geboren worden. Das ist nicht ungewöhnlich, denn auch in freier Wildbahn werden Seehunde meist auf Sandbänken zur Welt gebracht. Da sie ein glattes, wasserabweisendes Fell haben, geht es meist kurz nach der Geburt direkt ins Wasser.

Auch in Kleve gab es sogleich Schwimmunterricht von der Mama, und das Baby konnte seine Artgenossen kennenlernen. «Elektra ist eine sehr fürsorgliche Mutter und zeigt den anderen Seehunden ganz genau, dass sie nicht zu nah an das Jungtier herankommen dürfen», sagte Polotzek.

Fisch steht erst später auf dem Speiseplan, aber da die Seehundmilch zu etwa 45 Prozent aus Fett bestehe, nehme das Jungtier täglich rund 1,5 Kilogramm zu, berichtete der Tiergartenchef. «So kann man dem jüngsten Mitglied unserer Seehundfamilie tagtäglich beim Wachsen zusehen.»