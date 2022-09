Tod eines 81-Jährigen: Freispruch für Tochter

Bonn (dpa/lnw)

In einem Prozess gegen eine 52-Jährige wegen versuchten Totschlags an ihrem Vater hat das Bonner Landgericht die Angeklagte freigesprochen. Die Tat habe der Frau in dem viertägigen Indizienprozess nicht nachgewiesen werden können, urteilte das Gericht am Donnerstag. Die Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten. Nun muss in dem ungelösten Fall erneut ermittelt werden.

Von dpa