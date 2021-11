Tod in Polizeigewahrsam soll Thema im Innenausschuss werden

Wuppertal/Düsseldorf (dpa/lnw)

Nachdem ein 25-Jähriger in Wuppertal im Polizeigewahrsam gestorben ist, soll der Fall am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags Thema werden. Die SPD-Fraktion hat eine Aktuelle Viertelstunde beantragt, in der die Landesregierung den Stand der Ermittlungen darlegen soll. Die Opposition will auch wissen, warum Polizei und Staatsanwaltschaft den Fall erst nach knapp einer Woche publik gemacht hatten.

