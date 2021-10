Tod nach Flaschenangriff in Altstadt: Opfer wird obduziert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in der Düsseldorfer Altstadt soll das Opfer (19) am Mittwoch obduziert werden. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Der junge Mann war in der Nacht zum Samstag mit einer abgebrochenen Flasche attackiert und schwer verletzt worden. Er starb am Dienstagnachmittag in der Klinik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags. Vom Täter fehlt laut Polizei bislang jede Spur.

Von dpa