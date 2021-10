Tod nach Po-OP: Hinterbliebene sagen als Zeugen aus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess gegen einen Düsseldorfer Schönheitschirurgen haben Hinterbliebene von zwei Patientinnen ausgesagt, der Arzt habe die Risiken der Eingriffe als äußerst gering dargestellt. «Das Risiko sei minimal, hat er meiner Frau gesagt», schilderte ein 45-jähriger Witwer am Mittwoch als Zeuge dem Landgericht. Er sei bei der Vorbesprechung dabei gewesen: «Bei mir ist noch nie was passiert», habe der Mediziner gesagt. Eine Klinik in Bielefeld habe den Eingriff bei seiner Frau zuvor abgelehnt.

Von dpa