Todesdrohung bei «Corona-Spaziergang»: 31-Jähriger angezeigt

Dinslaken (dpa/lnw)

Nach einer Todesdrohung gegen die Polizei bei einem «Corona-Spaziergang» in Dinslaken haben Beamte einen 31-jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann werde wegen Beleidigung angezeigt, sagte ein Polizeisprecher. «Bald werden auf Demos auch wieder Polizeibeamte erschossen, wie die zwei in Rheinland-Pfalz», habe der polizeibekannte Mann gebrüllt, so der Sprecher.

Von dpa