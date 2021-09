Todesfall im Seniorenheim: Kein Zusammenhang mit Impfung

Ein Todesfall in einem Seniorenzentrum in Oberhausen steht nicht im Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung. «Die Person, die leider verstorben ist, war palliativ und wurde vorher nicht geimpft», teilte die Stadt Oberhausen am Mittwoch mit. Gleichwohl sei es drei Tage nach einer am 1. September verabreichten Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer bei neun von 90 geimpften Personen zu «auffälligen gesundheitlichen Störungen gekommen». Im Wesentlichen seinen Herz-Kreislaufbeschwerden sowie Atemwegs- und neurologische Störungen aufgetreten.

Am Dienstag hatte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KNVO) erklärt, dass drei Personen nach der Drittimpfung wiederbelebt werden mussten. Eine Person sei gestorben.

Die Stadt erklärte nun, dass «zwei der betroffenen geimpften Personen» reanimiert werden mussten. «Entgegen anderslautender Berichterstattung gab es keinen Todesfall in Zusammenhang mit der Impfung.» Den beiden reanimierten Personen gehe es nach anfänglicher Behandlung auf einer Intensivstation wieder besser. Die Patienten seien wieder auf eine Normalstation verlegt worden.

Nach Rücksprache mit der Impfärztin und der Einrichtungsleitung kam der Leiter des Oberhausener Gesundheitsamtes, Henning Karbach, zu dem Schluss, dass die Ursache für die gesundheitlichen Zwischenfälle «zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend gedeutet werden» könne. Dennoch seien es «relevante gesundheitliche Ereignisse», bei denen aktuell «nicht sicher unterschieden werden kann, ob und wenn ja, bei welchen Personen ein kausaler Zusammenhang zwischen den berichteten gesundheitlichen Ereignissen und den zuvor durchgeführten Impfungen besteht».

Zum Ausschluss einer ernsthaften und unerwünschten Impfnebenwirkung sollen relevante Verdachtsfälle an das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, gemeldet werden.