Tödliche Attacke bei CSD wird Thema im Innenausschuss

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der tödliche Angriff beim Christopher-Street-Day in Münster wird an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) Thema im Landtag. Die SPD-Fraktion hat das Thema auf die Tagesordnung des Innenausschusses gesetzt. Ein mehrfach vorbestrafter 20-Jähriger soll einem 25-jährigen Transmann einen so schweren Fausthieb verpasst haben, dass dieser auf dem Boden aufschlug, sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog und einige Tage später starb.

Von dpa