Tödliche Polizeischüsse: Sondersitzung im Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Fall um die tödlichen Polizeischüsse auf einen 16-Jährigen in Dortmund wird der Rechtsausschuss des Landtages am Mittwoch (7. September) zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Die SPD-Fraktion hatte die Sitzung beantragt. Anlass ist ein neuer Bericht der Regierung, der die Geschehnisse in Dortmund teilweise im neuen Licht erscheinen lässt.

Von dpa