Tödliche Samuraischwert-Attacke: Angreifer in Psychiatrie

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach der tödlichen Attacke mit einem Samuraischwert im niederrheinischen Hückelhoven muss der Angreifer auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie. Das hat das Landgericht in Mönchengladbach am Mittwoch entschieden. Zugleich sprach das Gericht den 47-Jährigen vom Vorwurf des Totschlags frei: Wegen einer schweren psychischen Erkrankung sei er zur Tatzeit schuldunfähig gewesen.

Von dpa