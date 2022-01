Tödliche Schüsse auf Polizisten: Trauerflor an Streifenwagen

Düsseldorf (dpa)

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz hat das nordrhein-westfälische Innenministerium Trauerflor an allen Einsatzfahrzeugen und in den Sozialen Medien angeordnet. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zahlreiche Polizeibehörden in NRW bekundeten bei Twitter und Facebook ihr Beileid.

Von dpa