Tödlicher Schuss auf Kirmes: Haftbefehl gegen 16-Jährigen

Lüdenscheid (dpa)

Nach dem tödlichen Schuss auf der Kirmes in Lüdenscheid ist ein Jugendlicher wegen vorsätzlichen Totschlags in Untersuchungshaft gekommen. Der Tatverdächtige habe seinen Wohnsitz in Lüdenscheid, teilte die Staatsanwaltschaft Hagen am Dienstag mit. Über das Alter des Verdächtigen machte die Behörden keine Angaben. Nach dpa-Informationen ist er 16 Jahre alt.

