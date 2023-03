Tödlicher Streit am Karussell: Kirmes abgebrochen

Münster (dpa)

Die Stadt Münster hat das Volksfest Send am Sonntag nach einem tödlichen Messerangriff in der Nacht vorzeitig abgebrochen. Die größte Kirmes des Münsterlandes, die jährlich bis zu eine Million Besucher habe, bleibe am Sonntag geschlossen, teilte die Stadt mit. Ein 31 Jahre alter Mann war zuvor nach einem Streit an einem Karussell von einem Unbekannten mit einem Messer niedergestochen worden und gestorben. Der Täter ist flüchtig.

Von dpa