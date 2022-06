Tödlicher Unfall bei Autorennen: Strafen für Angeklagte

Aachen (dpa)

Im Prozess um den Unfalltod einer Achtjährigen nach einem illegalen Autorennen hat das Aachener Landgericht die beiden Angeklagten am Donnerstag zu Jugendstrafen verurteilt. Ein 20-Jähriger erhielt eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten wegen der Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, ein 21-Jähriger eine Strafe von drei Jahren und sechs Monaten wegen Beteiligung an einem Rennen und fahrlässiger Tötung.

Von dpa