Tödlicher Verkehrsunfall auf A2: Sperrung noch vier Stunden

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und zwei Autos auf der Autobahn 2 bei Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) ist in der Nacht eine Frau getötet worden.

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Zwei Menschen wurden schwer, vier Menschen leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der genaue Unfallhergang war am Morgen noch unklar. Die A2 sei in Richtung Hannover für die Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Die Sperrung soll noch vier Stunden andauern.