Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2 bei Herford

Herford (dpa/lnw)

Ein 29-jähriger Fußgänger ist beim Überqueren der Autobahn 2 bei Herford ums Leben gekommen. Er sei von zwei Autos erfasst worden, die in Richtung Dortmund unterwegs gewesen seien, berichtete die Polizei in Bielefeld am Donnerstag. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden bis in die Nacht gesperrt. Es entstand ein vier Kilometer langer Stau.

Von dpa