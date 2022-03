Tödliches Unglück eines Siebenjährigen: Polizei sucht Zeugen

Büren (dpa/lnw)

Fast fünf Monate nach dem Tod eines sieben Jahre alten Jungen an einem Steinkreuz in Büren (Kreis Paderborn) stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss. Allerdings suchen Polizei und Staatsanwaltschaft laut einer Mitteilung vom Mittwoch noch nach Zeugen, die Angaben zu Reparatur-Arbeiten oder Ausbesserungen an dem vor vielen Jahren errichteten Steinkreuz am Loretoberg in Büren-Brenken machen können. Relevant sei der Zeitraum der letzten fünf Jahre vor dem tragischen Unglück vom 11. November 2021, bei dem der Siebenjährige beim Spielen ums Leben gekommen war.

Von dpa