Tötungsdelikt in Lippstadt: Hintergründe noch offen

Lippstadt (dpa/lnw)

In Lippstadt im Kreis Soest ist ein Mensch durch eine Gewalttat getötet worden. Am Montag waren Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn vor Ort. Oberstaatsanwalt Ralf Meyer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass es zu einem vollendeten Tötungsdelikt gekommen sei. Weitere Details nannte er nicht und verwies auf eine schriftliche Erklärung am Dienstag.

Von dpa