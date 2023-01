Torhüter Sommer vor Wechsel nach München

Mönchengladbach (dpa)

Der Wechsel von Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht offenbar unmittelbar bevor. Wie die Gladbacher am Mittwochabend via Twitter mitteilten, hat der Schweizer nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. «Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-jährigen Torhüters befinden sich in der finalen Phase», heiß es vonseiten der Fohlen.

Von dpa