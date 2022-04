Torloser Kevin Vogt mit 150. Spiel für Hoffenheim

Sinsheim (dpa)

Kevin Vogt bestreitet am Samstag sein 150. Spiel in der Fußball-Bundesliga für die TSG 1899 Hoffenheim. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler steht in der Startelf der Kraichgauer gegen den VfL Bochum. Vogt spielt seit 2016 bis auf ein halbes Jahr Ausleihe an Werder Bremen bei der TSG, hat aber noch nie ein Tor für seinen Club im Oberhaus erzielt.

Von dpa