Toter bei Brand in Kölner Hochhauswohnung entdeckt

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Kölner Hochhauses haben Einsatzkräfte eine tote Person entdeckt.

Die Identität sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war es am Samstagmorgen zu dem Brand in der Wohnung im 24. Stock gekommen. Das Feuer sei zeitnah unter Kontrolle gebracht worden, erklärte die Feuerwehr. Die Wohnungen in der Brandetage seien bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Feuerwehr und Rettungsdienst seien mit 65 Einsatzkräften vor Ort gewesen, hieß es.