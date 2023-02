Toter Junge in Wohnung gefunden: Mutter tatverdächtig

Wetter (dpa/lnw)

Ein neunjähriger Junge soll in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis) von seiner eigenen Mutter getötet worden sein. Polizisten hätten den leblosen Jungen und die 42-jährige Frau, die selbst schwer verletzt war, in einer Wohnung gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie gelte als dringend tatverdächtig und sei festgenommen worden.

Von dpa