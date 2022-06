Tourismus-Branche: Deutlich mehr Übernachtungen und Gästen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Tourismus-Branche in Nordrhein-Westfalen atmet auf. Die Zahl der Übernachtungen in NRW-Beherbergungsbetrieben lag im April 2022 mit rund 3,8 Millionen um 238,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor (April 2021: 1,1 Millionen). Im Vergleich zum ersten von der Corona-Pandemie geprägten Monat April 2020 (630.136) stiegen die Übernachtungen sogar um satte 500 Prozent, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mitteilte. Die Übernachtungszahlen vom April 2019 (4,3 Millionen), dem letzten April vor Pandemie-Beginn, sind aber noch nicht wieder ganz erreicht.

Von dpa