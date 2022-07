Traktor brennt: Bauern bringen Wasser in Güllefässern

Das Traktorgespann geriet am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Stoppelfeld im Nordkirchener Ortsteil Piekenbrock in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften demnach mit Löschschaum und Wasser gegen die Flammen an. Landwirte unterstützten die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten - sie brachten Wasser mit Güllefässern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.