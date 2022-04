Trauerfeier: Getötetes neugeborenes Baby in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Das in einem öffentlichen Mülleimer entdeckte getötete Baby soll am Donnerstag um 12.30 Uhr auf dem städtischen Hauptfriedhof von Mönchengladbach beigesetzt werden. Die beiden Polizeipfarrer wollten die von der Stadt organisierte Trauerfeier ökumenisch und weltoffen gestalten, teilte die Polizei am Montag mit. Das getötete neugeborene Mädchen war am 28. März von einer Passantin in einem Mülleimer am Rand eines Parks entdeckt worden. Die Leiche war in einer Einkaufstasche versteckt und muss nach Polizeiangaben an einem der Tage zuvor dort abgelegt worden sein.

Von dpa