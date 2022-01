Trauma Kinderkur: Zwei Millionen Kinder in Heime verschickt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das nordrhein-westfälische Gesundheits- und Sozialministerium hat eine Studie zur Aufarbeitung des Leids von Millionen sogenannter Verschickungskinder mit konkreten Zahlen vorgelegt. Demnach wurden allein in NRW zwischen 1949 und 1990 Fahrten für mehr als 2,1 Millionen Kurkinder in die oft berüchtigten Kur- oder Erholungsheime organisiert. Allein im Jahr 1962 wurden fast 100.000 Kinder und Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen verschickt. Wie viele Kinder in dem Zeitraum mehrfach in die Kur kamen, konnten die Wissenschaftler nicht herausfinden.

Von dpa