Treffen mit Schülern? Lehrer wehrt sich gegen Rauswurf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Lehrer einer katholischen Schule soll sich minderjährigen Schülern gegenüber unangemessen verhalten haben. Der Fall wurde am Donnerstag am Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verhandelt. Der Schulträger wirft ihm unter anderem vor, einen Schüler zu privaten Treffen gedrängt zu haben. Der Lehrer wehrt sich vor Gericht gegen seine fristlose Entlassung.

