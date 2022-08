«Tribute von Panem» bei Duisburg: Über 50.000 Bewerbungen

Köln/Duisburg (dpa/lnw)

Im Landschaftspark Duisburg haben in dieser Woche die Dreharbeiten der Vorgeschichte der Filmreihe «Die Tribute von Panem» begonnen. Für «Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange» nach dem Bestseller von Suzanne Collins waren etwa 3000 Komparsen gesucht worden, die an einem der bis zu acht Drehtage vor der Kamera im Raum Duisburg mitwirken sollten. Früheren Angaben zufolge soll der Film im November 2023 in die Kinos kommen. Die neue Handlung spielt 64 Jahre vor den bisherigen Ereignissen. In den Hauptrollen sind die US-Schauspielerin und Sängerin Rachel Zegler («West Side Story») und der Brite Tom Blyth («Scott and Sid») vorgesehen. Die bisherigen vier Filme haben von 2012 bis 2015 weltweit rund drei Milliarden Dollar eingespielt.

Von dpa