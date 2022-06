Trinkwasserampel auf Rot: Knappheit um Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw)

Gut 100.000 Bürgerinnen und Bürger im Raum Bad Oeynhausen sollen sich in den kommenden Tagen bei der Gartenbewässerung und beim Befüllen von Pools zurückhalten: Dort wird das Trinkwasser knapp. Die Trinkwasserförderung laufe an der Grenze des technisch Möglichen, teilte der Wasserbeschaffungsverband «Am Wiehen» am Freitag mit. Der Wasserstand eines Hochbehälters sei zuletzt deutlich gefallen.

