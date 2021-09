Trotz Maßnahmen: Häftling nimmt sich in JVA das Leben

Obwohl er als suizidgefährdet galt und besonderen Maßnahmen unterlag, hat sich ein Untersuchungshäftling (36) in der JVA Essen das Leben genommen. Wie die Gefängnisleitung am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagabend «stranguliert und leblos» in seiner Einzelzelle gefunden worden. Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben.

Den Angaben zufolge war der 36-Jährige Anfang August wegen des Verdachts des versuchten Mordes und Brandstiftung in Untersuchungshaft gekommen. Er galt laut JVA als «psychisch instabil und suizidgefährdet». Wieso er sich trotz entsprechender Sicherungsmaßnahmen das Leben nehmen konnte, blieb zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

