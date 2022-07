Trotz Oben-ohne-Fotos: Ex-Fotomodell will Polizistin werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein ehemaliges Fotomodell klagt auf Einstellung in den nordrhein-westfälischen Polizeidienst. An diesem Dienstag (9.30) wird ihr Fall vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht verhandelt. Die Klägerin hatte sich beworben, war aber wegen «Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung» abgelehnt worden.

Von dpa