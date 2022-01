Trotz schwieriger Ausgangslage: Gladbach selbstbewusst

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach geht trotz des schwierigen Rückrundenauftakts selbstbewusst in das neue Jahr. «Wir haben jetzt eine Rückrunde vor der Brust, in der wir auch etwas erreichen können», sagte Sportchef Max Eberl am Mittwoch, obwohl der Champions-League-Achtelfinalist des Vorjahres die Hinserie in der Fußball-Bundesliga nur auf Rang 14 beendet hatte.

Von dpa