Trotz Warnstreik: Notbetrieb an Uni-Kliniken nicht gefährdet

Bonn/Münster (dpa/lnw)

Einen Tag nach Köln, Düsseldorf und Essen haben auch die Beschäftigten der Universitätskliniken in Bonn und Münster mit Warnstreiks auf ihre Probleme aufmerksam gemacht. In Bonn beteiligten sich nach Angaben eines Sprechers der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch rund 200 Beschäftigte an dem vorübergehenden Ausstand. In Münster waren es etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Von dpa