Trübe Stimmung in der Metall- und Elektroindustrie

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie hat sich zum Jahreswechsel eingetrübt. Zwar werde die aktuelle Wirtschaftslage in den Betrieben noch überwiegend positiv eingeschätzt. Die Erwartungen für die nächsten Monate seien jedoch so pessimistisch wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr, fasste der Branchenverband Metall NRW am Donnerstag das Ergebnis einer aktuellen Branchenumfrage zusammen.

Von dpa