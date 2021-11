Trübes Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen

In Nordrhein-Westfalen wird es in der neuen Woche neblig und trüb. Nebel und Hochnebel seien wetterbestimmend, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Montag könne es dabei örtlich Sprühregen geben. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD zwischen sieben und neun Grad.

Von dpa