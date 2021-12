Trübes Wetter in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Dienstag auf dichte Wolken und Regen oder Sprühregen einstellen. Im Bergland ist der Himmel auch neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann es auch im Flachland örtlich Nebel geben.

Von dpa