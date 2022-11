Trübes Wetter mit Wolken und Schauern erwartet

Essen (dpa/lnw)

Die letzte Novemberwoche beginnt in Nordrhein-Westfalen mild und feucht. «Die Sonne wird sich selten zeigen», sgate ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Sowohl am Montag als auch am Dienstag sei mit «typischem Novemberwetter» zu rechnen. Bei Höchstwerten zwischen sieben und zehn Grad soll es meist bewölkt sein und zeitweise leichten Regen geben.

