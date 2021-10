Tumult vor Privathaus von Reul wohl aus linker Szene

Leichlingen (dpa)

Die Vermummten vor dem Privathaus von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sind nach Angaben der Polizei «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» der linken Szene zuzurechnen. Die Ermittlungen des Staatsschutzes wegen vermuteter Verstöße gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz liefen aber weiterhin gegen unbekannt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Köln auf Anfrage.

Von dpa