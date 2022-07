Uduokhais Tor zu wenig: FC Augsburg mit Remis gegen Schalke

Mittersill (dpa)

Nach der Absage des umstrittenen Katar-Tests hat sich der FC Augsburg zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich vom FC Schalke 04 unentschieden getrennt. Innenverteidiger Felix Uduokhai brachte die Mannschaft des neuen Trainers Enrico Maaßen am Sonntag in Mittersill in der 53. Minute nach einem Eckball in Führung. Den Endstand zum 1:1 (0:0) stellte für den Aufsteiger Stürmer Sebastian Polter (78.) her. Für die Augsburger war es im fünften Testspiel das zweite Remis.

Von dpa