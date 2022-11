Überfallene 13-Jährige wurde gefesselt: Keine Spuren im Wald

Ostbevern (dpa)

Die am Dienstag auf dem Weg zur Schule in Ostbevern überfallene 13-Jährige ist von den unbekannten Tätern mit Kabelbindern gefesselt worden. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Demnach wurde das Mädchen von Zeugen um 7.56 Uhr bewusstlos in einem Waldstück gefunden.

Von dpa