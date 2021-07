Starkregen in Folge eines Unwetters hat in Bergisch Gladbach am Donnerstagabend zahlreiche Keller und Straßen unter Wasser gesetzt. Das teilte die Feuerwehr mit. Im Stadtteil Sand trat ein Bach über die Ufer. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und 13 Einsatzfahrzeugen an diversen Einsatzstellen unterwegs.