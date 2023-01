Uecker erhält Verdienstorden von Mecklenburg-Vorpommern

Der 1930 in Wendorf bei Crivitz geborene Künstler habe das Land schon früh verlassen: zuerst nach Berlin an die Kunstakademie Weißensee, dann, 1953, nach Westdeutschland. Derzeit lebt er in Düsseldorf. «Aber zum Glück hat er das Land, in dem er aufgewachsen ist, nie vergessen. Nach der Vereinigung Deutschlands sind die Verbindungen wieder enger geworden.» Schwesig verwies auf Werke von ihm im Staatlichen Museum in Schwerin, auf Ausstellungen in Rostock und Neubrandenburg oder auf von ihm gestaltete Fenster im Schweriner Dom. Zudem fördere der 92-Jährige Kunst und kulturelles Erbe im Land.

Ueckers Kunstwerke werden in den großen Museen - etwa dem Museum of Modern Art in New York - ausgestellt. Er ist für seine Nagelbilder bekannt. «Aber natürlich hat er noch vieles andere gemacht. Religion, Fremdenhass, Frieden - Themen, die für uns heute ganz aktuell sind, sind seit jeher Themen seiner Kunst», so Schwesig. Leider könne der erkrankte Uecker den Orden nicht persönlich in Greifswald entgegennehmen. Stattdessen werde sein Sohn am Montag erwartet.

Der Verdienstorden wurde erstmals 2002 verliehen und ist die höchste Auszeichnung, die das Land Mecklenburg-Vorpommern zu vergeben hat. Sie gilt als Anerkennung besonderer Verdienste um das Land und seine Bevölkerung. Für die Verleihung auf dem Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin am Montag in Greifswald sind außerdem zwei weitere Empfängerinnen vorgesehen.

Sabine Kirton leitete nach Angaben der Staatskanzlei 12 Jahre lang den Landesverband «Frauenselbsthilfe nach Krebs» in Mecklenburg-Vorpommern und leitet seit über 15 Jahren eine entsprechende Selbsthilfe-Gruppe in Wolgast. «Ihr Engagement begann, nachdem bei ihr selbst Krebs diagnostiziert wurde», wurde Schwesig zitiert. Mit ihren Mitstreiterinnen habe die heute 69-Jährige ein flächendeckendes Netz an Selbsthilfegruppen aufgebaut. Schwesig war selbst an Krebs erkrankt und hatte 2020 gesagt, dass sie wieder gesund ist. «Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig der Austausch mit anderen während und nach einer schweren Krankheit ist.»

Außerdem soll Heike Müller für ihr langjähriges Engagement in der Landwirtschaft, insbesondere für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Landfrauenverband ausgezeichnet werden. «Frau Müller will die Arbeit hinter landwirtschaftlichen Produkten sichtbar machen und zeigen, dass Landwirtschaft mehr ist, als Trecker fahren und die engagierten Menschen zeigen, die mit großer Leidenschaft ihrem Beruf nachgehen», begründete Schwesig. Die heute 57-Jährige sei seit 10 Jahren Vorsitzende des Landfrauenverbandes, den sie vor über 30 Jahren mitgegründet habe. Müller setze sich für die Attraktivität des Lebens auf dem Land ein etwa durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.